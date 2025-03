“È dura, ma non ancora finita. Sarebbe un errore bocciare l’Italia. Spalletti potrà misurarne lo spessore a Dortmund: a San Siro, ieri sera, non meritava di perdere. Ha vinto la Germania in rimonta, ribaltando il gol di Tonali con due colpi di testa di Kleindienst e Goretzka. Pagata la carenza di centimetri e forse le uniche vere due distrazioni di una partita intensa, costruita bene e in cui è stato ammirevole il carattere degli azzurri, non solo la tenuta tattica e la capacità di di trovare sbocchi con Politano.