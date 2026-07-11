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fcinter1908 news rassegna stampa Repubblica – Oriali si stacca da Conte! Addio dopo 12 anni: “Ecco il motivo dietro la scelta”
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Repubblica – Oriali si stacca da Conte! Addio dopo 12 anni: “Ecco il motivo dietro la scelta”
Dopo 12 anni insieme tra Nazionale, Inter e Napoli, Lele Oriali ha deciso di staccarsi da Antonio Conte. A riferirlo è l'edizione odierna di Repubblica
Dopo 12 anni insieme tra Nazionale, Inter e Napoli, Lele Oriali ha deciso di staccarsi da Antonio Conte. A riferirlo è l'edizione odierna di Repubblica, secondo cui l'ex centrocampista e team manager dell'Inter avrebbe deciso di ricongiungersi con Roberto Mancini (dopo i tempi nerazzurri) in vista di un futuro insieme in Nazionale.
Si legge:
"Conte è in corsa, ma ora è un passo indietro. E ha dovuto registrare il dietrofront di Oriali, che dopo aver condiviso l’esperienza al Napoli è pronto a rientrare nello staff del Mancio".
(Fonte: La Repubblica)
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