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Repubblica – Oriali si stacca da Conte! Addio dopo 12 anni: “Ecco il motivo dietro la scelta”

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Dopo 12 anni insieme tra Nazionale, Inter e Napoli, Lele Oriali ha deciso di staccarsi da Antonio Conte. A riferirlo è l'edizione odierna di Repubblica
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Dopo 12 anni insieme tra Nazionale, Inter e Napoli, Lele Oriali ha deciso di staccarsi da Antonio Conte. A riferirlo è l'edizione odierna di Repubblica, secondo cui l'ex centrocampista e team manager dell'Inter avrebbe deciso di ricongiungersi con Roberto Mancini (dopo i tempi nerazzurri) in vista di un futuro insieme in Nazionale.

Repubblica – Oriali si stacca da Conte! Addio dopo 12 anni: “Ecco il motivo dietro la scelta”- immagine 2
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Si legge:

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"Conte è in corsa, ma ora è un passo indietro. E ha dovuto registrare il dietrofront di Oriali, che dopo aver condiviso l’esperienza al Napoli è pronto a rientrare nello staff del Mancio".

(Fonte: La Repubblica)

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