Il calciatore nerazzurro potrebbe essere richiamato in Nazionale per le prossime gare della Nazionale contro Norvegia e Moldavia

Il ct Spalletti diramerà oggi la lista dei convocati. La grande novità, come scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere il ritorno in gruppo di Francesco Acerbi: “Oggi Spalletti ufficializzerà le convocazioni per l’esordio della Nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026: si inizia il 6 giugno a Oslo contro la Norvegia, l’avversaria più temibile nel girone, poi il 9 a Reggio Emilia sfida alla Moldavia. Ritrovo sabato a pranzo a Coverciano e seduta nel pomeriggio. Esclusi gli interisti e Donnarumma, impegnati la sera nella finale di Champions. Chi vincerà, è atteso il 2, dopo la festa. Il ct non farà stravolgimenti rispetto a marzo, ma qualche “aggiustamento”. […] Spalletti pensa ad Acerbi, reduce da un'ottima stagione, per marcare Haaland: decisione oggi”.