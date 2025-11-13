Stasera l'Italia gioca in casa della Moldova la penultima delle sfide di qualificazione. Gli azzurri hanno già staccato il pass dei playoff ed è praticamente impossibile arrivare al primo posto. Nelle due gare Gattuso alternerà le forze: questa sera i tre nerazzurri dovrebbero riposare: Barella squalificato, Dimarco e Bastoni partiranno dalla panchina.
Italia, Gattuso gestisce le forze: Barella squalificato, la scelta sugli altri giocatori Inter
"Esperimento interessante, come quelli in difesa dove Vicario, per turnover, sostituisce Donnarumma e, per evitare problemi con la Norvegia, giocheranno anche Bellanova, Mancini, Buongiorno e Cambiaso, almeno così pare. L’altra preoccupazione sono infatti i cartellini gialli: Tonali e Cambiaso, diffidati, vanno in campo stasera e saltano Haaland perché, se in Moldova non prendono un “giallo”, rischiano poi l’ammonizione a San Siro, il che significherebbe saltare i playoff. Anche Frattesi è diffidato, mentre Barella, squalificato, torna con la Norvegia", scrive La Gazzetta dello Sport.
"In Moldova giocheranno Cristante e Tonali, contro la Norvegia il terzetto composto da Barella, Locatelli e Ricci. Sempre che a San Siro non torni improvvisamente in palio qualcosa di grande da dirottare il piano gestionale. Significa che nel mezzo si sono create coppie efficienti per caratteristiche e rendimento: Cristante più Locatelli, Barella più Frattesi come capita nell’Inter, Tonali più Ricci. A seconda dei momenti e degli avversari, le rotazioni di qualità serviranno alla Nazionale per mantenere uno standard atletico di livello soddisfacente", aggiunge il quotidiano. I due attaccanti saranno Scamacca e Raspadori, con Esposito inizialmente in panchina.
