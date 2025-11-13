Praticamente impossibile arrivare al primo posto. Nelle due gare Gattuso alternerà le forze: questa sera i tre nerazzurri dovrebbero riposare

Andrea Della Sala Redattore 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 12:46)

Stasera l'Italia gioca in casa della Moldova la penultima delle sfide di qualificazione. Gli azzurri hanno già staccato il pass dei playoff ed è praticamente impossibile arrivare al primo posto. Nelle due gare Gattuso alternerà le forze: questa sera i tre nerazzurri dovrebbero riposare: Barella squalificato, Dimarco e Bastoni partiranno dalla panchina.

"Esperimento interessante, come quelli in difesa dove Vicario, per turnover, sostituisce Donnarumma e, per evitare problemi con la Norvegia, giocheranno anche Bellanova, Mancini, Buongiorno e Cambiaso, almeno così pare. L’altra preoccupazione sono infatti i cartellini gialli: Tonali e Cambiaso, diffidati, vanno in campo stasera e saltano Haaland perché, se in Moldova non prendono un “giallo”, rischiano poi l’ammonizione a San Siro, il che significherebbe saltare i playoff. Anche Frattesi è diffidato, mentre Barella, squalificato, torna con la Norvegia", scrive La Gazzetta dello Sport.

"In Moldova giocheranno Cristante e Tonali, contro la Norvegia il terzetto composto da Barella, Locatelli e Ricci. Sempre che a San Siro non torni improvvisamente in palio qualcosa di grande da dirottare il piano gestionale. Significa che nel mezzo si sono create coppie efficienti per caratteristiche e rendimento: Cristante più Locatelli, Barella più Frattesi come capita nell’Inter, Tonali più Ricci. A seconda dei momenti e degli avversari, le rotazioni di qualità serviranno alla Nazionale per mantenere uno standard atletico di livello soddisfacente", aggiunge il quotidiano. I due attaccanti saranno Scamacca e Raspadori, con Esposito inizialmente in panchina.