Andrea Della Sala Redattore 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 10:32)

Milan primo per media spettatori finora, a seguire è subito l'Inter. I rossoneri hanno già giocato in casa contro Napoli e Roma

"Il Milan sta vincendo per il secondo anno di fila il derby del botteghino con l’Inter. Sfida in realtà ancora aperta, vista la corta distanza: nelle gare casalinghe dei rossoneri, 72.916 spettatori medi contro i 70.814 dei cugini. Facile obiezione a tinte nerazzurre: il Milan ha già incontrato Napoli e Roma al Meazza, mentre il San Siro interista è ancora in attesa di veri big match di alta classifica. Ecco, il derby del 23 novembre, con l’Inter in casa, può già avvicinare le due contendenti. Ma al di là della disputa tutta meneghina, resta una realtà incontestabile: Milano è la capitale del tifo e trascina tutta la Serie A, in un’annata di rinnovata voglia di stadio", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Come anticipato, è l’Inter a tallonare i cugini nella speciale classifica dei tifosi allo stadio. Nel 2024-25, i nerazzurri si fermarono a 70.129 spettatori medi, ma non va dimenticato che la squadra allora allenata da Simone Inzaghi fu impegnata fino alla finale di Champions League, aumentando conseguentemente la spesa dei propri tifosi (ben sette partite di Champions a San Siro, senza contare la Coppa Italia). L’ultima stagione che ha visto l’Inter superare il Milan e, quindi, primeggiare in Serie A risale al 2023-24 (72.838 contro 72mila), anno dell’ultimo scudetto nerazzurro. Allora, il dato aggregato di quasi 145mila segnò il record di sempre per Milano, almeno in epoca moderna (negli anni Sessanta, con i settori popolari che permettevano di assistere alle partite in piedi, gli ingressi erano ovviamente maggiori). Se, però, le due squadre milanesi dovessero animare la lotta scudetto fino alla fine, possibile che si arrivi a scrivere un nuovo primato. Per fare un paragone, a Madrid Real e Atletico oggi hanno un dato aggregato di 135.935 spettatori con una percentuale di riempimento inferiore al 90%".

"Dietro a Milan e Inter, ecco la Roma con quasi 63mila presenze medie. E chissà che il dato non possa salire ancora qualora Gasperini riuscisse a restare in testa a lungo. Il Napoli campione d’Italia è quarto con oltre 51mila spettatori medi, seguito dalla Lazio con quasi 46mila. E la Juventus? È il classico esempio di come le dimensioni contino. Nello specifico, quelle dell’Allianz Stadium: la media di 41.089 nelle gare casalinghe dei bianconeri è figlia soprattutto della capienza di appena 41.507 posti dell’impianto torinese, se si considera che spesso i (pochi) buchi riguardano il settore ospiti", aggiunge il quotidiano.