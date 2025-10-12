A Tallin, contro l'Estonia, sono andati a segno tutte le prime punte dell'Italia, compreso il giovane interista Esposito. Che sia il segnale di un Rinascimento dell'attacco azzurro? Il Giornale ne parla così:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Giornale – Italia, Kean, Retegui ed Esposito: segni di Rinascimento dell’attacco azzurro
news
Giornale – Italia, Kean, Retegui ed Esposito: segni di Rinascimento dell’attacco azzurro
A Tallin, contro l'Estonia, sono andati a segno tutte le prime punte dell'Italia, compreso il giovane interista Esposito
"A Tallin segnano tutti i nostri centravanti, Kean, Retegui e persino il giovane Pio Esposito (primo acuto segnato dopo appena 66 minuti giocati con l'azzurro dei grandi), segno di una sorta di Rinascimento dell'attacco azzurro".
"Gattuso ha di fatto avviato quel processo di costruzione dell'Italia per un percorso che ci dia maggiore autostima per l'appuntamento di marzo".
(Fonte: Il Giornale)
© RIPRODUZIONE RISERVATA