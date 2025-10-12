FC Inter 1908
Giornale – Italia, Kean, Retegui ed Esposito: segni di Rinascimento dell’attacco azzurro

Giornale – Italia, Kean, Retegui ed Esposito: segni di Rinascimento dell’attacco azzurro - immagine 1
A Tallin, contro l'Estonia, sono andati a segno tutte le prime punte dell'Italia, compreso il giovane interista Esposito
A Tallin, contro l'Estonia, sono andati a segno tutte le prime punte dell'Italia, compreso il giovane interista Esposito. Che sia il segnale di un Rinascimento dell'attacco azzurro? Il Giornale ne parla così:

Giornale – Italia, Kean, Retegui ed Esposito: segni di Rinascimento dell’attacco azzurro- immagine 2
Getty

"A Tallin segnano tutti i nostri centravanti, Kean, Retegui e persino il giovane Pio Esposito (primo acuto segnato dopo appena 66 minuti giocati con l'azzurro dei grandi), segno di una sorta di Rinascimento dell'attacco azzurro".

Giornale – Italia, Kean, Retegui ed Esposito: segni di Rinascimento dell’attacco azzurro- immagine 3
Getty

"Gattuso ha di fatto avviato quel processo di costruzione dell'Italia per un percorso che ci dia maggiore autostima per l'appuntamento di marzo".

(Fonte: Il Giornale)

