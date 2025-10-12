Farà in modo di moltiplicare le energie, perché sa benissimo anche quanto sarà importante il suo apporto per l'Inter quando rientrerà a Milano

Marco Astori Redattore 12 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 14:46)

L'Inter, complice l'infortunio di Marcus Thuram, non può fare a meno di Lautaro Martinez, nemmeno se il suo capitano rientrerà proprio all'ultimo verso la gara di sabato contro la Roma. Lo sottolinea nella sua edizione odierna il Corriere dello Sport: "Lautaro farà in modo di moltiplicare le energie, perché sa benissimo anche quanto sarà importante il suo apporto per l'Inter quando rientrerà a Milano.

Ad Appiano Gentile lo attenderà a metà settimana Cristian Chivu per mettere nel mirino il prossimo impegno di campionato. L'Inter per il suo capitano non vale di certo meno della Seleccion: gli toccherà quindi recuperare in fretta per essere pronto per la sfida alla Roma capolista di sabato in trasferta.

Stringerà i denti, come ha sempre fatto, nonostante il giorno in meno di riposo rispetto al previsto a causa dello slittamento della seconda gara dell'Argentina. La disponibilità a essere ancora titolare non è in discussione. Farà di tutto per essere in formazione, poi toccherà all'allenatore decidere. E' già successo contro la Juventus, con lo stesso margine per recuperare a disposizione: l'obiettivo stavolta, anche grazie al rodaggio ormai terminato dal punto di vista fisico, è sfornare una prestazione di livello superiore rispetto a Torino".