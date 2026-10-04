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Giornata di vigilia per l’Italia di Roberto Mancini. Dopo la sconfitta contro il Belgio, la vittoria in Turchia e il pari in casa della Francia, la Nazionale si prepara al quarto e ultimo impegno di questa sosta, la sfida di Nations League contro la nazionale turca guidata da Vincenzo Montella.

“La Nazionale è stanca, inevitabilmente stanca e così il nostro commissario tecnico sfrutterà tutto il tempo a disposizione – poco – per capire chi avrà più energie fisiche e mentali per dare il proprio contributo contro i turchi” scrive La Gazzetta dello Sport.

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Bastoni confermato

“In difesa, Kayode si candida per la terza fatica consecutiva dal via: l’esterno del Brentford ha mostrato uno stato di forma invidiabile. Davanti a Donnarumma probabile la conferma di Bastoni con il giallorosso Mancini impegnato nel ballottaggio con l’atalantino Scalvini, a sinistra Ruggeri è favorito su Calafiori”.

Torna Barella

“In mezzo al campo Barella ha l’occasione per battere un colpo dopo esser rimasto a Coverciano con i compagni in Turchia e dopo gli ultimi istanti sotto i riflettori di Sant Denis: Romano, debuttante azzurro senza gloria all’Olimpico con il Belgio potrò rifarsi, Doumbia potrebbe essere la novità là in mezzo dove per Tonali, spremuto nei primi tre impegni, dovrebbe essere prevista una sosta in panchina”.

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L’attacco dell'Italia

“In attacco, forte è la tentazione Vergara: il ragazzo che tanto piace ad Allegri a Napoli ha trasmesso una bella scarica di adrenalina al Sant Denis una volta nella contesa e, soprattutto, è riposato rispetto al resto della compagnia. A proposito di riposo, Scamacca ha giocato solo pochi minuti e, come Vergara, può candidarsi per una notte da protagonista. Sulla fascia, Cambiaghi è in vantaggio su Maldini con Kean da valutare dal punto di vista delle forze che gli sono rimaste dopo la notte di Parigi dove non si è affatto risparmiato dall’inizio alla fine”.