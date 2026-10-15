"Facile prendersela con l'altro Martinez. Ha sbagliato di nuovo, certo. Pagherà presto, se non già sabato. Ma c'è molto altro dietro la quarta sconfittaconsecutiva in Champions League, la settima nelle ultime 8 partite. Ci sono gli errori di Zielinski, il balbettio di Akanji, la fragilità di Dimarco, la serataccia di Barella, la mira di Lautaro. E perché no, anche le scelte tattiche di Chivu. CaIhanoglu ultimo uomo contro una freccia come Forbs è l'abc del calcio. Da li rigore e l'inizio della fine". Il quotidiano Il Giornale, in un articolo di Visnadi, torna sui motivi che hanno portato alla disfatta dell'Inter in CL contro il Bruges.

Getty

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"C'è un mercato estivo che ancora non ha dato niente: a Spence (che 3 anni fa nel Genoa faceva spesso la riserva di Sabelli) sono bastati pochi minuti per il primo decisivo errore in nerazzurro. Stones, quando rientrerà e fino al prossimo Chivu ha anteposto infortunio, aumenta il tasso tecnico della difesa, non certo la solidità o la velocità. Giocare con la linea difensiva molto alta come vuole Chivu è bello da vedere ma senza gli interpreti adeguati può diventare divertente anche per gliavversari: già 14 gol incassati in 8 partite. E non sono tutti colpa di Martinez. L'Europa non è l'Italia, ma l'Inter ha rischiato molto anche in campionato, al di là dell'epica in cui si raccontano le cose".

La scelta dell'Inter

Anche Il Giornale parla della scelta su: Vicario che doveva arrivare all'Inter, poi la volontà didi puntare molto di più su Curtis Jones "nonostante Martinez fosse una scommessa, perché due anni da vice Sommer (martedi ancora decisamente migliore di lui) non potevano garantirne l'affidabilità da numero 1. La porta delle grandi squadre è un po' più... grande delle altre elo sta provando a spese sue (e dell'Inter). Presto toccherà a. Forse più la prossima settimana con lo Shakhtar che non sabato a Bologna: quale che sarà, quella di Chivu sarà anche una valutazione psicologica", scrive ancora il giornalista. La qualificazione tra le prime otto è in salita. Ma il PSG ha vinto le ultime due edizioni della CL passando dai play-off.

(Fonte: Il Giornale)