Quella di sabato sera a San Siro sarà una partita certamente particolare per Luciano Spalletti, che in nerazzurro ha vissuto due ottime stagioni

Quella di sabato sera a San Siro sarà una partita certamente particolare per Luciano Spalletti, che in nerazzurro ha vissuto due ottime stagioni, culminate con il ritorno in Champions dell'Inter, ma poi conclusesi con un addio burrascoso:

"Alla “Rimessa” di Montaione, il locus amoenus per eccellenza di Luciano Spalletti, ci sono oggetti di ogni tipo. Un mare magnum di ricordi calcistici, tra maglie, trofei e articoli di giornale che fanno parte della vita del tecnico della Juventus. Spuntano fogli e cartelline, a pochi passi dalla celebre stanza delle casacche dei tanti giocatori incrociati in carriera. Tra queste, ce n’è una che spicca. Per il significato simbolico assunto: il regolamento dello spogliatoio dell’Inter della stagione 2018-2019. Una sorta di tavola delle leggi per Spalletti, che l’aveva preparato minuziosamente con la società".