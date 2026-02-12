Quella di sabato sera a San Siro sarà una partita certamente particolare per Luciano Spalletti, che in nerazzurro ha vissuto due ottime stagioni, culminate con il ritorno in Champions dell'Inter, ma poi conclusesi con un addio burrascoso:
Retroscena Spalletti: “Ha una cartella ‘Regolamento conti spogliatoio Inter’ preparata con…”
"Alla “Rimessa” di Montaione, il locus amoenus per eccellenza di Luciano Spalletti, ci sono oggetti di ogni tipo. Un mare magnum di ricordi calcistici, tra maglie, trofei e articoli di giornale che fanno parte della vita del tecnico della Juventus. Spuntano fogli e cartelline, a pochi passi dalla celebre stanza delle casacche dei tanti giocatori incrociati in carriera. Tra queste, ce n’è una che spicca. Per il significato simbolico assunto: il regolamento dello spogliatoio dell’Inter della stagione 2018-2019. Una sorta di tavola delle leggi per Spalletti, che l’aveva preparato minuziosamente con la società".
"In quell’anno si ritrovò ad affrontare la questione Mauro Icardi. L’intromissione di Wanda Nara, lo spogliatoio in rivolta, i senatori che bussano alla porta di Lucio per chiedergli di prendere una posizione (...). Lì Spalletti si sentì solo. Scaricato. Il tempo ha lenito le ferite, ma Lucio non si lasciò bene con l’Inter. Riuscì a compiere la missione di portare per due anni di fila i nerazzurri in Champions League con risorse a dir poco limitate e costruì i presupposti per un futuro vincente. Poi, però, venne accompagnato alla porta a favore di Antonio Conte".
(Fonte: Tuttosport)
