"Thiago Motta lavorerà su questo aspetto e intanto porterà ad esempio una frase pronunciata sabato da Koopmeiners: «Bisogna convincerci che quello che facciamo per 20 minuti possiamo e dobbiamo farlo per 90». Invece la Juve spesso tira il freno a mano, altre volte comincia piano e ha bisogno di uno schiaffo per svegliarsi, anche se quello che Koopmeiners ha detto in generale vale soprattutto per lui, che per lunghe fasi della partita si rende invisibile".