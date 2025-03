La rosea parla del momento bianconero e di come potrebbe cambiare la struttura della società in futuro

Fatta la rivoluzione in panchina c'è da centrare il quarto posto. La Juventus ha deciso di affidarsi per le ultime nove gare a Tudor esonerando Thiago Motta. Ma ora c'è da salvare la stagione entrando nella prossima Champions League. Sotto esame, da quanto spiega La Gazzetta dello Sport, c'è la squadra ma pure l'ad Cristiano Giuntoli. Il direttore tecnico bianconero "ha scelto il tecnico e costruito la nuova Juventus, con un mercato d'assalto tra estate e inverno: 13 giocatori con oltre 200 milioni spesi, che però non sono bastati per alzare il livello di competitività della squadra (lo scorso anno terza e con 7 punti in più dopo 29 giornate). Così anche Giuntoli è finito del mirino, dei tifosi e della critica per ora, ma il suo lavoro sarà valutato attentamente pure dalla proprietà. E senza risultati rischia", si legge sulla rosea.