Da Napoli, Conte sta osservando un fioretto per lo scudetto

A Napoli preparano la prossima sfida di campionato contro il Milan. Oggi riprendono gli allenamenti a Castel Volturno e Antonio Conte ritroverà anche alcuni Nazionali. In pratica non avrà a disposizione, tra i convocati, solo Anguissa e Olivera. Il Corriere del Mezzogiorno parla proprio del tecnico azzurro e dei suoi prossimi impegni e scrive: "Conte preparerà i suoi ragazzi in sala video e sul campo all'ostacolo Milan cercando di portare con sé anche le buone indicazioni arrivate dalle Nazionali. La più bella notizia è quella di Lukaku che con il suo Belgio, contro l'Ucraina ha segnato tre gol in due partite".