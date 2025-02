Le chiavi dell'Inter — "Simone Inzaghi è un altro tecnico che fa della costruzione una delle armi più importanti per settare successivamente il possesso nell’altra metà campo. O in caso di immediata aggressione rivale, per superare la prima pressione e attaccare poi gli spazi in campo aperto. Contro l'Atalanta che basa la fase difensiva sul pressing e sulla creazione di duelli uno contro uno, è stato avvantaggiato il palleggio interista. Altre formazioni (come il Milan) hanno creato dei problemi agli uomini di Inzaghi scegliendo di difendere lo spazio piuttosto che andare in pressione forte sui riferimenti individuali", spiega il giornale a proposito del gioco dei nerazzurri.

"Se la Juve si difendesse bassa, Inzaghi dovrà decidere come utilizzare i terzi di difesa. Ci sono state infatti situazioni quest’anno nelle quali l’Inter ha mosso in avanti tutti gli uomini di catena (si pensi ad esempio ai tre riferimenti sulla sinistra: Dimarco, Mkhitaryan e Bastoni). Ma anche altre in cui qualcuno restava bloccato dietro (come successo a Benamin Pavard nel derby col Milan). In questo senso, molto dipenderà dalla preoccupazione che eventualmente Inzaghi manifesterà in relazione ai possibili contropiedi juventini", si legge ancora.

Calhanoglu — Il centrocampista di Inzaghi, dopo alcuni infortuni, sta facendo un po' fatica. "Per questo l’Inter potrebbe utilizzare Barella a sostegno quando si tratterà di far uscire palla dalla propria trequarti, pronta poi a muovere la mezzala sarda in posizioni avanzate del terreno di gioco una volta arrivati nel terzo offensivo. In fase difensiva invece l’Inter dovrà sorvegliare da vicino McKennie", dice infine il giornale.

(Fonte: TS)