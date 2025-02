Anche nei momenti difficili della stagione, nei quali non arrivavano gol e soddisfazioni il mister ha puntato sempre su di lui che è partito titolare in campionato 22 volte su 24. Così facendo è piano piano riuscito a ritrovarsi anche dopo un periodo di pausa dal gol che aveva preoccupato l'ambiente nerazzurro. "Da fine 2024 Lautaro si è sbloccato anche in termini di gol, ritrovando la sua solita continuità e segnando - dalla trasferta di Cagliari in poi - ben 9 reti in 12 partite in tutte le competizioni", scrive il giornale sull'argentino. Serve anche a lui come a tutta l'Inter un cambio di direzione nei big match. Negli scontri diretti il capitano ha segnato solo contro il Bologna e nella trasferta vinta uno a zero contro la Roma. In attacco, come dicevamo, toccherà a lui insieme a Taremi molto probabilmente. E anche lui è chiamato alla svolta. In difesa invece Inzaghi pensa di ridare fiducia ad Acerbi che nella gara contro la Fiorentina ha "messo la museruola" a Kean.