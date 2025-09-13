Il focus da TuttoSport sulle possibili scelte di Cristian Chivu per la gara di questo pomeriggio a Torino

Daniele Vitiello Redattore/inviato 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 13:32)

Ancora poche ore e tutto sarà più chiaro. Cristian Chivu comunicherà in mattinata la formazione ai suoi ragazzi, nel ritiro in cui la squadra si sta preparando per Juventus-Inter di oggi. Manuel Akanji sembra ormai destinato a una maglia da titolare. Il vero dubbio però riguarda un'altra zona di campo. Si legge infatti su TuttoSport:

"Lo svizzero, nonostante abbia nelle gambe un paio di allenamenti insieme ai nuovi compagni, bagnerà l’esordio giocando dal 1’ contro la Juve. Pollice alto pure per Hakan Calhanoglu che, stante le critiche ricevute nell’ultimo periodo, avrà tutti gli occhi addosso (tra l’altro il turco è stato autore del gol che ha regalato all’Inter l’ultimo successo allo Stadium: era il 3 aprile 2022).

Il ballottaggio più aperto è quello tra Carlos Augusto - che in queste settimane ha lavorato alla Pinetina - e Federico Dimarco, reduce invece dagli impegni in azzurro: ieri l’ex laterale del Monza è stato provato a lungo e Chivu solo oggi sceglierà le riserve. Carlos Augusto porterebbe più fisicità, Dimarco più imprevedibilità nelle giocate, scontata - in ogni caso - la staffetta tra i due. In una maglia spera pure Petar Sucic, ma Henrikh Mkhitaryan resta avanti di un’incollatura sul talento croato".