"Nella ripresa, ovviamente, ogni discorso può valere a seconda del risultato parziale. Tudor si tiene tante armi in tasca per cambiare in corsa. E sono tutte a vocazione offensiva. Da Joao Mario a Openda, passando per Vlahovic. Uomini in grado di ribaltare tutto. E c’è pure la variante Conceiçao, per il quale il provino che verrà effettuato in mattinata sarà decisivo.