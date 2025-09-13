FC Inter 1908
Il focus su come il rumeno e il suo dirimpettaio Igor Tudor potrebbero gestire la partita in corso d'opera
Daniele Vitiello
Il piano partita prevede per Tudor e Chivu anche delle mosse a gara in corso. Juventus-Inter si giocherà sul filo di equilibri che i due allenatori proveranno in ogni modo a scardinare. Sul tema si sofferma anche TuttoSport in edicola stamattina:

"Nella ripresa, ovviamente, ogni discorso può valere a seconda del risultato parziale. Tudor si tiene tante armi in tasca per cambiare in corsa. E sono tutte a vocazione offensiva. Da Joao Mario a Openda, passando per Vlahovic. Uomini in grado di ribaltare tutto. E c’è pure la variante Conceiçao, per il quale il provino che verrà effettuato in mattinata sarà decisivo.

In ogni caso, la Juventus che si presenta all’Allianz Stadium penserà per prima cosa ad occupare gli spazi a centrocampo. Badando soprattutto all’equilibrio, sulla falsariga delle sfide contro Parma e Genoa. Poi, nella ripresa, l’occasione per colpire arriva. Soprattutto se la palla continua ad averla la Juve. Anche perché nel secondo tempo Chivu spenderà verosimilmente la carta Sucic: più incursore e meno manovratore, dunque più portato a creare scompiglio con caratteristiche diverse dal solo palleggio. Quello, sì, affidato alla vecchia guardia nerazzurra che il tecnico romeno pare orientato ad impiegare dal calcio d’inizio".

