GdS – Juventus-Inter, un solo dubbio di formazione per Inzaghi

Marcus Thuram potrebbe stringere i denti ed esserci contro la Juventus. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che sottolinea come il francese abbia anche motivazioni extra - lotta scudetto e derby in famiglia col fratello bianconero - che lo spingono a non saltare Juve-Inter.

Come sottolinea la Rosea, poi, anche Arnautovic non si è allenato in gruppo così come Thuram: sull'ex Bologna, però, c'è ottimismo circa una sua presenza con la Juve, seppur inizialmente dalla panchina.