Sky – Thuram-Lautaro, i numeri di coppia in calo. Incidono…

A Skysport hanno sottolineato l'importanza dell'attaccante francese per Inzaghi. In coppia con Lautaro sono stati fondamentali per la vittoria del ventesimo scudetto. Insieme sono essenziali per il tecnico che ha come alternative Taremi, Arnautovic e Correa. Tutti e tre non sono riusciti a dare apporto alla causa dell'attacco. I numeri in zona gol sono stati compensati dall'apporto dato dai giocatori che giocano in altri ruoli, come ad esempio gli esterni e i centrocampisti. I numeri della ThuLa in zona gol sono in calo rispetto alla scorsa stagione.