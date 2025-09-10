Dopo il gol realizzato da subentrato contro il Venezuela, stanotte parte dal 1’ contro l’Ecuador: Lautaro Martinez guiderà infatti l’attacco dell’Argentina di Scaloni. Sarà quindi il capitano dell’Inter l’ultimo nerazzurro impegnato nella sosta delle nazionali.
Argentina, Scaloni punta su Lautaro: il Toro parte titolare contro l’Ecuador
Ecco la formazione ufficiale:
