FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Argentina, Scaloni punta su Lautaro: il Toro parte titolare contro l’Ecuador

ultimora

Argentina, Scaloni punta su Lautaro: il Toro parte titolare contro l’Ecuador

Argentina, Scaloni punta su Lautaro: il Toro parte titolare contro l’Ecuador - immagine 1
Sarà quindi il capitano dell’Inter l’ultimo nerazzurro impegnato nella sosta delle nazionali
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Dopo il gol realizzato da subentrato contro il Venezuela, stanotte parte dal 1’ contro l’Ecuador: Lautaro Martinez guiderà infatti l’attacco dell’Argentina di Scaloni. Sarà quindi il capitano dell’Inter l’ultimo nerazzurro impegnato nella sosta delle nazionali. 

Inter Lautaro
Getty Images

Ecco la formazione ufficiale:

Leggi anche
Norvegia-Moldavia 11-1: la situazione nel girone dell’Italia. Per Thuram 72′ con...
Pres AIC: “Infortuni preoccupano: giocando così tanto, lo spettacolo perde”

© RIPRODUZIONE RISERVATA