Il Giornale – Juve-Inter, il ribaltamento dei giudizi è impietoso

"I campioni d’Italia parlano apertamente di Triplete, Inzaghi addirittura ci aggiunge il Mondiale per club. La Torino bianconera è oppressa da un’aria da fallimento, dopo sette gol subiti in due gare senza segnarne nemmeno uno. Non è solo questione di giudizi legati ai risultati. La Juve alla fine potrà solamente dire di aver concesso appena un punto all’Inter: fotografia di uno scambio di ruoli tra le due rivali", ha concluso in merito il quotidiano.