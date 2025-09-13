Juventus-Inter, Chivu pronto a fare una mossa in stile Mourinho

Tra poche ore si scende in campo all'Allianz Stadium contro i bianconeri: di sicuro ci sarà una grande novità

Cristian Chivu scioglierà gli ultimi dubbi di formazione per Juventus-Inter soltanto questa mattina. Nel ritiro di Torino, convocherà la squadra per comunicare le scelte definitive verso il derby d'Italia in programma alle 18. Chi sembra in rampa di lancio, dopo il lavoro degli ultimi giorni, è Manuel Akanji. Per lo svizzero sarebbe la chance del debutto dal primo minuto. Di questo parla anche il Corriere dello Sport di oggi:

"Situazione simile a quella capitata nell’anno del Triplete con Sneijder, titolare contro il Milan pochi giorni dopo il suo arrivo in città. Ruoli diversi, ma stessa fiducia nel giocatore da parte dei rispettivi allenatori: Chivu, proprio come il suo mentore Mourinho, è pronto all’atto di fiducia. La full immersion di questi giorni ad Appiano Gentile è servita a trasferire al ragazzo le richieste principali e permettergli di lavorare sull’intesa con i compagni da affinare inevitabilmente nel tempo".