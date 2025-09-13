Juve-Inter? C’è un dato che segna l’abisso di questi anni tra le due squadre

Il numero che racconta l'ultimo capitolo di una rivalità che anche oggi tornerà ad alimentarsi nel duello dello Stadium

Daniele Vitiello Redattore/inviato 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 08:32)

Dal secondo anno di Conte in nerazzurro non c'è stata storia. La Juventus avrà anche battuto l'Inter in gara secca, ma finendo sempre a debita distanza in campionato. C'è un dato che racconta la distanza tra le due squadre. Lo racconta il Corriere dello Sport di oggi:

"Se fra Juventus e Inter i gol subiti negli ultimi cinque campionati sono più o meno gli stessi (i bianconeri ne hanno incassati solo 8 in più), nella casella a fianco, quella dei gol segnati, c’è un abisso. L’Inter arriva a 412 reti, alla media di 82 a campionato, la Juventus si ferma a 302, vale a dire 110 reti in meno, alla media di 60 a campionato.

È vero che lo scudetto si vince quasi sempre con la miglior difesa, ma qui il distacco è pesantissimo ed è il motivo principale di un’altra clamorosa differenza, quella dei punti di questo periodo: l’Inter ne ha fatti 61 più della Juve. Cominciare a colmare il disavanzo tocca a David, Openda e Vlahovic, oltre che a Yildiz e Conceiçao.

Di là però i nerazzurri hanno fatto un considerevole balzo in avanti scambiando Arnautovic-Correa-Taremi con Pio Esposito-Bonny. Un anno fa si parlava di riserve e titolari, quest’anno la distanza si è assottigliata con l’arrivo di un centravanti potente come Esposito e di uno rapido come Bonny. La possibilità della staffetta, e anche della doppia staffetta, è concreta".