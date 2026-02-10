La Juventus è tornata in campo per preparare la sfida di sabato sera a San Siro contro l'Inter. L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla situazione della squadra di Spalletti:
Juventus in campo verso l’Inter: le ultime sulle condizioni di Conceicao
"I bianconeri sono tornati ieri ad allenarsi con il consueto programma post partita. Scarico per chi ha giocato contro la Lazio, lavoro più intenso per chi, invece, ha collezionato solo una manciata di minuti o ha osservato dalla panchina. Tra questi c’è Conceicao che, dopo un provino effettuato all’intervallo di Juve-Lazio, insieme a preparatori e medici, è stato risparmiato per un lieve fastidio al ginocchio".
"Decisione finale presa da Spalletti: meglio non rischiare vista la selva di impegni che si para di fronte alla Juve, a partire dal prossimo match contro l’Inter a San Siro. Per alzare il ritmo dell’allenamento post gara, i cancelli della Continassa si sono aperti per diversi giovani che rappresentano ingranaggi fondamentali del lavoro quotidiano".
(Fonte: Tuttosport)
