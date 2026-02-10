Juventus in campo verso l’Inter: le ultime sulle condizioni di Conceicao

"I bianconeri sono tornati ieri ad allenarsi con il consueto programma post partita. Scarico per chi ha giocato contro la Lazio, lavoro più intenso per chi, invece, ha collezionato solo una manciata di minuti o ha osservato dalla panchina. Tra questi c’è Conceicao che, dopo un provino effettuato all’intervallo di Juve-Lazio, insieme a preparatori e medici, è stato risparmiato per un lieve fastidio al ginocchio".