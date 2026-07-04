L'Inter sembra aver scelto : è Anan Khalaili l'uomo giusto per raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries sulla fascia destra e per far dimenticare l'amarezza della trattativa sfumata per Marco Palestra.

L'israeliano dell'Union Saint-Gilloise, tuttavia, viene considerato più di un semplice piano B, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Per il dopo-Dumfries i taccuini degli scout interisti avevano comunque preparato piani B, C e D e il nome dell'israeliano stava scritto lì. A ventuno anni abbina già esperienza internazionale, margini di crescita enormi e caratteristiche tecniche che si sposano con il calcio moderno e il pensiero di Chivu".