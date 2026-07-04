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Khalaili, più di un piano B per la fascia. E c’è una qualità che impressiona l’Inter
L'Inter sembra aver scelto : è Anan Khalaili l'uomo giusto per raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries sulla fascia destra e per far dimenticare l'amarezza della trattativa sfumata per Marco Palestra.
L'israeliano dell'Union Saint-Gilloise, tuttavia, viene considerato più di un semplice piano B, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Per il dopo-Dumfries i taccuini degli scout interisti avevano comunque preparato piani B, C e D e il nome dell'israeliano stava scritto lì. A ventuno anni abbina già esperienza internazionale, margini di crescita enormi e caratteristiche tecniche che si sposano con il calcio moderno e il pensiero di Chivu".
"Tecnicamente, poi, l'etichetta di esterno destro rischia di non appiccicarsi bene: non gioca solo nel 3-5-2, ha doti da esterno offensivo che ama partire largo, ricevere nell'uno contro uno e attaccare di colpo. L'accelerazione nei primi metri è la qualità che impressiona di più secondo i report di Appiano, poi il lavoro senza palla, come da tradizione di Dumfries: Khalaili pressa con intensità e rincorre gli avversari.
Nel calcio di Chivu potrebbe starci benone per esuberanza e in più moduli, ma con un'avvertenza: a volte davanti ai nerazzurri gli spazi si restringono ed è lì che il diamante va sgrezzato".
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