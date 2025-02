In casa Inter il grande dubbio di formazione in vista del match contro la Juventus riguarda il difensore centrale: Acerbi e de Vrij si giocano un posto da titolare, con Inzaghi che deve ancora scegliere l'uomo a cui affidare la marcatura dello spauracchio Kolo Muani. Così scrive il Corriere dello Sport: "A proposito di strappi, anche l'Inter è preoccupata per quelli di Kolo Muani.