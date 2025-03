Quando l'Inter incrocia Romelu Lukaku , qualsiasi maglia il belga indossi, non sarà mai una partita come le altre. Il tutto dopo l'estate 2023, quando i nerazzurri lavorarono invano per acquistarlo a titolo definitivo, mentre lui stava già premeditando un suo approdo alla Juventus (poi non riuscito). Scrive La Gazzetta dello Sport: "Perché tutto questo astio nei confronti della squadra che ti ha regalato una seconda vita dopo annate complicate in Premier League, rigenerato arrivando a farti raggiungere una valutazione di più di 100 milioni e pure una terza vita dopo il flop al Chelsea?

Tutto, o quasi, dipende sempre da Istanbul. Ormai è storia nota: Lukaku si aspettava di giocare titolare la finale di Champions, ma durante la settimana che precedeva l'appuntamento aveva chiesto ad Inzaghi un giorno di allenamento individuale perché "affaticato". A pochi giorni da una partita storica, non la decisione migliore. Lo staff glielo concede, poi il tecnico nerazzurro conferma Dzeko dal 1' - sempre titolare in Europa dagli ottavi in poi -. Con Lautaro c'è spazio solo per uno, ma Lukaku non digerisce la panchina iniziale. Lo spazio per incidere però ci sarebbe, perché Romelu entra proprio al posto del bosniaco al 57'. E infatti le occasioni arrivano, ma il belga le sciupa clamorosamente".