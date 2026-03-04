"Andamento piatto". Così La Stampa racconta Como-Inter, la semifinale di andata della Coppa Italia. "È stata una lunga successione di trame noiose, con pochissimi affondi e quasi nessuna parata. Lo 0-0 è stato quasi una logica conseguenza delle formazioni iniziali. Tra i 22 titolari c’è un solo attaccante effettivo: Pio Esposito. Chivu, privo di Bonny e Lautaro, lascia in panchina Thuram preferendo irrobustire il centrocampo con Diouf, con un pensiero anche alle energie da risparmiare in vista del derby di domenica", aggiunge il quotidiano.
La Stampa – Como-Inter, andamento piatto. Chivu risparmia energie, gara senza picchi
Sul contesto della sfida il giornale sottolinea anche: "Lo stadio spinge, ma i decibel non sono quelli della «piccola Bombonera», invocata da Fabregas alla vigilia. Sulle tribune del Sinigaglia, per una semifinale attesa a Como da 40 anni, si vedono anche seggiolini vuoti. Infatti, l’allenatore spagnolo a tratti sprona il pubblico di casa ad aumentare il tifo".
"Sulla partita invece si legge: "Dopo l’intervallo, solo per pochi minuti, cala l’attendismo. Darmian colpisce il palo, Valle spreca a pochi passi da Martinez. Chivu rompe gli indugi inserendo Dumfries e Thuram al posto di Darmian ed Esposito, per una volta poco torrenziale. Fabregas replica con Diao per Sergi Roberto. La materia della partita non cambia: resta una monotona rete di passaggi senza picchi. È tutto rimandato al ritorno di San Siro ad aprile, quando sarà impossibile nascondersi così".
(Fonte: La Stampa)
