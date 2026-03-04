"Andamento piatto". Così La Stampa racconta Como-Inter, la semifinale di andata della Coppa Italia. "È stata una lunga successione di trame noiose, con pochissimi affondi e quasi nessuna parata. Lo 0-0 è stato quasi una logica conseguenza delle formazioni iniziali. Tra i 22 titolari c’è un solo attaccante effettivo: Pio Esposito. Chivu, privo di Bonny e Lautaro, lascia in panchina Thuram preferendo irrobustire il centrocampo con Diouf, con un pensiero anche alle energie da risparmiare in vista del derby di domenica", aggiunge il quotidiano.