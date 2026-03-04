L'analisi della semifinale di andata di Coppa Italia fatta dal quotidiano che non risparmia critiche ad alcuni giocatori schierati in campo da titolari

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 13:32)

"Non poteva che finire 0-0 una partita così tattica, così bloccata, così ingessata dalle mosse e contromosse di Fabregas e Chivu, che presentano rispettivamente un Como e

un'Inter quasi mai viste prima". Dal modulo cambiato con la punta unica fino a Nico Paz falso nueve.

Il quotidiano Libero parla del pari per 0-0 nella semifinale di andata della Coppa Italia e racconta di una gara noiosa con un ritorno che si giocherà il 21 o il 22 aprile: "Tra quasi due mesi, troppi per sbilanciarsi ora - ennesima dimostrazione che la Coppa Italia andrebbe rivista totalmente. In ogni caso, ai punti il Como si fa preferire all'Inter per costruzione di azioni pulite. Oltre tiri di Nico Paz dalla distanza, si avvicinano al gol Vojvoda, bravo a slalomeggiare in area, meno a tirare d'esterno, e Valle che manca la porta da due passi dopo un grande cross e un'ottima azione dell'altro terzino, Smolcic".

Le pagelle — Si legge anche dei fischi a Bastoni che si becca 5.5 in pagella per qualche momento in cui era fuori posizione e sull'atteggiamento dei tifosi del Como Libero scrive: "Prosegue la criminalizzazione con i fischi moralisti". Bocciatura con un 5 per Diouf: "Nel suo presunto ruolo, mezzala/trequartista di destra, rende meno che da estemo. Giocatore

senza capo né coda". E 5 anche a Frattesi: "A sinistra non si trova, non sa dov'è e cosa fare, ma non è che una volta a destra migliori". 6 invece per l'unica punta della partita, Esposito: "Gli tirano pallate addosso e lui qualcuna la rende pure giocabile".

(Fonte: Libero)