La Stampa – Inter-Barcellona, perché é stato epico. Frattesi, una maschera

"Che cosa ho visto? È la sola domanda che rimbomba in testa a chiunque si sia messo davanti a Inter-Barcellona. A chiunque ami lo sport. Partita che chiama definizioni strabordanti come antologica, memorabile, storica, mitologica, eroica e sono tutte possibili eppure non rendono l’idea". Il quotidiano La Stampa parla così di Inter-Barcellona, una gara definita epica: "Nel senso che perde totalmente il controllo e trova un'altra dimensione. Un livello non basato sulla tattica, un senso che va molto oltre l'evidente talento presente in dosi massicce in campo".

"Inter-Barcellona sta dentro una partita che ha deciso di esserne cento, esiste grazie a due squadre che hanno deciso di sconvolgersi, di accettare un copione apparentemente assurdo. Sta nel risultato: 4-3 come Italia-Germania, per sempre il sigillo sulla straordinarietà. Eppure da solo non basterebbe, qui c’è anche il marchio del destino: in un match spettacolare, giocato a un’intensità incredibile, con colpi di genio all’andata e al ritorno e inevitabilmente orientato dall’estro di Yamal, segna Acerbi. Alla vecchissima maniera: con un brutalismo da Oscar, il difensore lungagnone che sale in attacco all’ultimo disperato minuto e piazza il gol da attaccante puro, da centravanti vecchio stile in beffa a chi sarebbe lì posizionato per marcarlo ed è in quel ruolo di mestiere", racconta ancora il quotidiano.