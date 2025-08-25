"Maripan, nel Toro, pare destinato alla panchina e Marco Baroni, come coppia centrale davanti al portiere Israel, dovrebbe schierare il duo Coco-Masina. Immaginiamo che quest’ultimo, più alto, incrocerà Marcus Thuram e che Saul Coco, nato in Spagna e con passaporto della Guinea Equatoriale grazie al padre, si dedicherà in prevalenza a Lautaro Martinez, anche se in una linea a zona le marcature fisse non esistono. Gli attaccanti avversari vanno e vengono, si scambiano le posizioni e chi difende resta a guardia dei metri quadrati di competenza", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Un anno fa, fresco di maglia granata, Coco è partito forte, il suo è stato un inizio di campionato notevole, poi qualcosa si è inceppato, ci sono stati deficit di attenzione e il suo rendimento è calato. San Siro però è uno stadio che impone concentrazione e Lautaro Martinez ancora di più. Il capitano dell’Inter è un attaccante multifunzionale, da regista offensivo fa giocare i compagni e da centravanti è in grado di colpire in qualunque modo. La tenuta del Torino a San Siro dipenderà abbastanza dall’incrocio tra Lautaro e Coco, senza dimenticare che il centrale granata sa rendersi pericoloso sulle palle inattive. Coco ha l’occasione per riguadagnare posizioni: ce la farà?", analizza il quotidiano.