I due giorni di riposo - ieri ed oggi - serviranno alla squadra per alleggerire la mente e liberarla dalla delusione per lasciare spazio alla voglia di fare la storia vincendo la Champions League. "Non è un caso che Inzaghi abbia scelto di piazzare due giorni di riposo tra Como e il primo allenamento con vista finale. È stato un modo, condiviso con tutta la squadra, di mettere molte ore tra un momento e l’altro, come per stabilire i confini dei due stati d’animo, così da smaltire la delusione. Lautaro in questo senso ha un compito enorme. Deve prendere per mano i compagni, l’ha già fatto in passato. Gli è riuscito, con le parole e i comportamenti: negli occhi di tutti c’è ancora il suo recupero lampo per il ritorno con il Barcellona, quando scese in campo sì e no al 50% della sua condizione. Perché aveva un’idea, anzi, l’Idea. Un’ossessione, anzi, l’Ossessione. La Champions. E adesso, per dirla come l’ha spiegata Massimiliano Farris, il vice di Inzaghi, in conferenza stampa a Como, «andiamoci a prendere questo sogno»"