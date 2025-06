Da vero capitano, Lautaro Martinez si è preso la responsabilità di guidare il gruppo in questa prima fase dell'era Chivu dopo 4 stagioni intense e vincenti con Inzaghi. L'attaccante argentino, in particolare, sta seguendo con attenzione i giovani aggregati al gruppo. Su tutti Francesco Pio Esposito, come scrive il Corriere dello Sport: "Il suo comportamento esemplare è stato significativo anche nella gestione del rapporto con il giovanissimo Pio Esposito, che ha preso sotto la sua ala protettiva per agevolarne l'inserimento in squadra in un contesto non certo semplice.