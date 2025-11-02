Il quotidiano parla del momento no dell'attaccante argentino: la sconfitta col Napoli il punto più basso"

L'Inter, Lautaro e la classifica che non aspetta. Il quotidiano Il Giornale parla così della partita delle 12.30 a cui l'Inter è attesa a Verona. Il Bentegodi è lo stadio nel quale capitò a Chivu l'incidente che lo portò a rischiare la vita e che lo portò ad indossare il caschetto. Ci era già tornato nella sua esperienza al Parma nella scorsa stagione, oggi ci torna da allenatore nerazzurro. La sua squadra ha bisogno di una vittoria per "continuare il percorso di crescita che si era interrotto a Napoli" ed è ripartito dalla Fiorentina.

"La sfida del Maradona ha lasciato i segni soprattutto su Lautaro Martinez. Anche contro i viola - scrive il quotidiano milanese - il capitano è apparso meno brillante e più nervoso. Non ha segnato e ci può stare, ma ha giocato un calcio frenetico, frettoloso e mai davvero incisivo".

"E non si parli dell'assist a Sucic: perché quel tocco farà anche statistica ma il gol lo ha fatto il croato e non certo grazie a quel passaggio di Lautaro. Napoli è stato il punto più basso dell'ottobre del Toro, il bisticcio con Conte è diventato storia, ma prima c'erano stati errori più gravi. Sono tre giornate che non fa gol ed è logico pensare voglia rifarsi. Thuram è guarito ma non è ancora pronto, tornerà mercoledì in Champions. Dovrebbe esserci Bonny insieme all'argentino", conclude l'articolo.

