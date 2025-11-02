Si avvicina il giorno del ritorno in campo di Marcus Thuram . L'attaccante francese, che non gioca dal 30 settembre, si sta allenando con il resto del gruppo ad Appiano Gentile, e l'Inter ha già in mente un piano per riaverlo a disposizione.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Per Thuram, invece, ha prevalso la cautela. Con soli due allenamenti in gruppo dopo aver smaltito il risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra. In ogni caso, il francese ci sarà mercoledì in Champions, contro il Kairat Almaty e l'idea è che possa partire dall'inizio domenica prossima contro la Lazio".