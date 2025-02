L'Inter è chiamata a dare segnali importanti dopo la pesante sconfitta di Firenze. Per farlo, Simone Inzaghi si affida a Lautaro Martinez : il capitano nerazzurro, dopo le difficoltà sottoporta di inizio stagione, in questo 2025 è tornato a segnare con regolarità, ma c'è una statistica che deve migliorare quanto prima.

Così scrive Tuttosport: "Anche Lautaro dovrà fare uno step in avanti. Il numero 10 dell'Inter, arrivato a 144 gol in nerazzurro (sesto bomber di sempre del club) e finito nel mirino dell'Arsenal (secondo alcuni media inglesi, i Gunners sarebbero pronti a offrire 120 milioni in estate), convive infatti con un problema di gol contro le big del nostro campionato. Con le prime nove in classifica - Napoli, Atalanta, Juventus, Fiorentina, Lazio, Milan, Bologna e Roma -, Lautaro ha segnato solamente due gol, contro i rossoblù di Italiano e i giallorossi, in 9 partite. Poi più niente, mentre con le restanti undici avversarie sono arrivate 6 reti in 12 apparizioni.