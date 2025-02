"Per chi non lo avesse ancora capito, la controfigura che balbettava di fronte alla porta è andata in vacanza e ci resterà fino a data da destinarsi. Perché questo Lautaro Martinez, l’unico e inimitabile, non ha bisogno di pause, non più: ha azzannato la seconda porzione di stagione con una fame mai vista e ha tutta l’aria di non volersi alzare da tavola fino a quando non serviranno i dessert. Scudetto, Champions, Coppa Italia, perfino Mondiale per club. Tutto è possibile, perché l’Inter è stata costruita per la grande abbuffata e il suo capitano è lì in prima fila a dettare il ritmo, di gol in gol. Come prima, più di prima", sottolinea La Gazzetta dello Sport.