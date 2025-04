L'Inter si aggrappa ancora una volta a Lautaro Martinez : il capitano nerazzurro sarà chiamato nuovamente agli straordinari, in una stagione in cui sostanzialmente non ha mai potuto permettersi di riposare. Anche contro la Roma, come scrive La Gazzetta dello Sport, l'attaccante argentino dovrà trascinare i compagni nonostante la stanchezza: "Lautaro sarà al comando domani pomeriggio a San Siro contro la Roma e poi mercoledì a Barcellona, perché l'Inter ha bisogno di gol e Inzaghi ha bisogno di certezze. Altro che turnover: il capitano giocherà sempre, ed è probabile che la maratona prosegua oltre il viaggio di Coppa a Montjuic".

Numeri impressionanti

"La prospettiva, per un giocatore che va in campo senza sosta praticamente dalla stagione passata come succede a Lautaro, sarebbe da brividi: calendario alla mano, si fa prima a elencare le partite nelle quali l'argentino non ha messo piede ovvero Lecce, Verona e Udinese in campionato, e poi ritorno col Feyenoord agli ottavi di Champions, Lazio e primo round con il Milan in Coppa Italia. Appena 6 gare sulle 51 giocate dall'Inter in questo 2024-25 infinito: [...] già scollinato il totale delle partite giocate la scorsa stagione — quando si fermò a 44 — ma che vede ancora col binocolo le 57 gare di due anni fa, quando fece percorso netto senza mai fermarsi, dal debutto in campionato a Lecce fino alla finale di Istanbul persa contro il City.