Lautaro-Kane, numeri a confronto. “Ecco qual è la grande differenza”

Il quotidiano, poi, analizza il confronto tra i due dando un occhio alle statistiche: "Per entrambi il gol è tanto, ma non tutto: non è un caso che, a Londra, anche Kane vestiva il 10 come Lautaro all’Inter. È il tratto in comune nelle differenze, la capacità di essere più di un terminale offensivo, ciascuno a modo suo. Kane si muove come nessuno e ha piedi da fantasista, tanto che nel 2016 il ct inglese Hodgson ebbe la strana idea di far battere a lui - 188 cm d’altezza - i calci d’angolo. Lautaro è bomber di lotta e di governo: non per nulla, tra i centravanti ancora in corsa nell’Europa dei grandi, è quello che tenta più contrasti, 1,9 ogni 90’. In questa Champions, Kane (10 gol) insegue Raphinha (12) come miglior marcatore, ma Lautaro - 7 reti a fronte di 3,79 xG - è il terzo miglior realizzatore rispetto alle attese, dietro al brasiliano del Barcellona e al connazionale Julian Alvarez. Entrambi corrono, Lautaro più veloce e in Champions ha toccato una punta di 31,21 km/h contro i 30,44 di Kane, che però copre più km: 9,34 in media a partita, l’argentino 4. Differenza però meno abissale di quanto appaia se rapportata al minutaggio: se anziché i suoi 51,82 minuti a partita Lautaro ne avesse giocati 85,84 come l’inglese, la media di km percorsi sarebbe di 6,6"