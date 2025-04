Inter, Lautaro non si vuole più fermare. “Il Toro punta un record clamoroso”

"Insomma, l’obiettivo è ripetersi anche a San Siro, cavalcando magari anche il ruggito dei tifosi nerazzurri, pronti ad esaltarsi per le prodezze del loro capitano. Il Toro, infatti, ha segnato anche sabato scorso contro il Cagliari. E, quando Inzaghi l’ha richiamato in panchina nella ripresa, tutto lo stadio si è sciolto in un applauso e in un’ovazione da brividi. Non che ce fosse bisogno, ma è stata l’ennesima dimostrazione di un legame che negli anni è diventato sempre più forte e che ha permesso sia a Lautaro sia all’Inter di accrescere i rispettivi status. Tanto da arrivare a sognare, in questa annata, addirittura un altro clamoroso Triplete. In tal caso, il Toro non sarebbe il primo, visto che ripeterebbe soltanto l’impresa del suo connazionale Milito. Ma gli si aprirebbe comunque la strada per il Pallone d’oro. Riconoscimento che il Principe ha visto solo da lontano anche in quel magico 2010", chiosa il quotidiano.