Non è il momento di risparmiarsi, cosa che per altro Lautaro non ha mai fatto. Men che meno alla vigilia di una semifinale di Champions col Barcellona che potrebbe regalare ai nerazzurri la finale di Monaco.

"Lautaro più Thuram. Perché conta anche l’effetto che si fa sugli avversari e non solo quello sui propri compagni. Un conto per il Barcellona è sapere di dover difendere sulla ThuLa, un conto è affrontare un’Inter senza quella coppia offensiva. Inzaghi questo lo sa bene. La sapeva prima dell’andata, al punto di non indugiare più di tanto nel lanciare Thuram dal primo minuto. E lo sa anche adesso con il suo capitano. Lo sa soprattutto dopo averci parlato, dopo aver visto nei suoi occhi la volontà di recuperare. Del resto, c’è poco da frenare a questo punto della stagione. Magari, fosse stata in un’altra posizione di classifica rispetto al Napoli in campionato, i ragionamenti sarebbero stati diversi. Qui invece si spinge sull’acceleratore, perché - per usare le stesse parole scelte sia Inzaghi sia da Flick dopo l’andata - a San Siro sarà una finale per arrivare in un’altra finale. Di più, se possibile, per Lautaro", spiega La Gazzetta dello Sport.