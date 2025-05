Inzaghi recupera pezzi: diversi titolare sono pronti per riprendersi il proprio posto nella prossima giornata

Archiviata la vittoria contro il Torino, l'Inter si appresta a preparare la sfida contro la Lazio con un ritrovato entusiasmo: il distacco dal Napoli si è ridotto a un solo punto, e il discorso scudetto è tornato nuovamente aperto . Ad aggiungere entusiasmo c'è la situazione degli infortunati pronti ormai al rientro, come spiega La Gazzetta dello Sport: "Domenica contro la Lazio l'Inter scenderà in campo con una tensione diversa, certamente maggiore. E anche San Siro farà la sua parte.

Da domani sarà l'ora della pianificazione, in termini di formazione. Prima di tutto, i quattro infortunati. Inzaghi è stato fin troppo pessimista a Torino: solo Lautaro salterà sicuramente la Lazio, gli altri tre - Pavard, Frattesi e Mkhitaryan - hanno tutti buone chance di recuperare almeno per la panchina. È probabile che dal primo minuto, rispetto all'Inter di domenica scorsa, si rivedranno diversi titolari. Thuram su tutti: il francese potrebbe far coppia con il ritrovato Taremi o con Arnautovic.