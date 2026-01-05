Il quotidiano evidenzia la prestazione del Toro col Bologna e sottolinea i gesti da leader del capitano nerazzurro

Alessandro De Felice Redattore 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 12:02)

Un gol come ciliegina sulla torta dopo un’altra prestazione strepitosa e generosissima. Lautaro Martinez apre il 2026 con una prova d’altissimo livello.

“Dopo una prestazione del genere, a capitan Lautaro si possono perdonare anche le due reti fallite clamorosamente nella ripresa” sottolinea il Corriere dello Sport.

Il Toro non poteva iniziare il 2026 in modo migliore, restando sulla stessa lunghezza d’onda dell’anno precedente e allungando la serie dei gol a 6 nelle ultime 5 gare di Serie A.

L’argentino resta in vetta alla classifica marcatori del campionato con 10 gol, raggiungendo la doppia cifra per la settima stagione diversa con tanto di sorpasso su Vieri e Boninsegna che si erano fermati a sei.

Il gol, ma prima l’assist per Zielinski. Tutto dopo un inizio traumatico, con due dita prima calpestate da un avversario e poi steccate dallo staff medico a seguito di un deciso contrasto di gioco.

E dopo l’uscita dal campo per far post a Pio Esposito, Lautaro è saltato addosso a Thuram, per festeggiare il compagno dopo il tris segnato dal francese, ma dalla panchina ha battezzato l’ingresso del classe 2006 Lavelli.

“Un leader a tutto campo e non solo dentro il rettangolo di gioco, come testimonia la sua voglia matta di riportare l’Inter a riconquistare un trofeo dopo un digiuno che dura ormai quasi da due anni”.

I numeri sono sempre più straordinari: Lautaro ha registrato più partite (16) con almeno un gol e almeno un assist nel nostro campionato. Dati incredibili per il capitano dell’Inter.