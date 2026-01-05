Un doppio incrocio col passato recente. L’Inter archivia subito il successo sul Bologna: il focus è sulla trasferta di Parma.
Inter, col Parma occhio alle insidie: Bonny torna e scalpita, Darmian e Diouf…
Inter, col Parma occhio alle insidie: Bonny torna e scalpita, Darmian e Diouf…
Il punto sull'infermeria in casa nerazzurra dopo la sfida contro il Bologna e in vista della trasferta del Tardini
Chivu affronta il suo recente passato, lì dove proprio contro il rumeno sulla panchina degli emiliani, i nerazzurri persero due punti fatali nell’economia dello scudetto a poche giornate dal termine.
“Per questo bisognerà dosare al meglio le energie, tenendo presente l’impegno di domenica, ma senza sottovalutare le insidie del Tardini” scrive il Corriere dello Sport.
Pronto il rientro in gruppo di Bonny, che scalpita per una maglia da titolare contro la sua ex squadra.
Più complicato invece che ci sia Darmian: l’obiettivo per l’esterno è comunque il rientro in gruppo nell’arco della settimana. Saranno anche da valutare le condizioni di Diouf, rimasto fuori dai convocati ieri per un affaticamento ai flessori
