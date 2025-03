Inzaghi dovrà fare a meno di quattro giocatori per la sfida contro l'Udinese: uno di questi è Lautaro

Domenica l'Inter scenderà in campo contro l'Udinese con l'obiettivo di aumentare il gap sul Napoli che, qualche ora dopo, affronterà il Milan al Maradona. Inzaghi, per la sfida contro i bianconeri, dovrà rinunciare a quattro giocatori: Zielinski, Lautaro, Dumfries e Bastoni, quest'ultimo per squalifica.