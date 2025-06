"L’Inter di oggi ha poche certezze. Sta vivendo una fase di transizione, un torneo e un periodo dell’anno che non è né carne né pesce, una via di mezzo in cui poco c’è da guadagnare e tanto invece da perdere in termini di autostima. Lautaro è il proprietario del ristorante che si mette a servire ai tavoli e poi entra pure in cucina tirando fuori un piatto da tre stelle Michelin. È il riferimento di Chivu, è l’unico attaccante della vecchia Inter – giusto 20 giorni fa, ma pare un’eternità – a disposizione. È il campione che decide, con una giocata individuale, di aiutare il gruppo. Ed è anche il capitano che a fine partita si presenta davanti ai giornalisti e dice: «Dobbiamo sporcarci le mani, alzare il nostro orgoglio». È un messaggio chiaro alla squadra: c’è solo un modo di superare definitivamente la botta di Monaco, ovvero vincere le partite e aumentare il livello di fiducia. Ma per vincere, anche contro avversari sulla carta poco più che presentabili leggi Monterrey e Urawa, bisogna sudare, metterci di più, aggiungere ingredienti. Insomma, bisogna prendersela la svolta. Costruirsela, non aspettare che arrivi dal cielo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.