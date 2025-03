"Poi però spunta Lautaro, o meglio: non se n'è mai andato dalla partita perché l'1-0 interista sa di urlo strozzato in gola per l'intervento del Var. Il Toro sblocca ma c'è un tocco malandrino con la mano che non sfugge. Quindi tutto in stand-by, ma non certo la voglia che ha sempre addosso Lautaro. Anche dentro un primo tempo fatto di ripiegamenti difensivi, le storture di uno 0-2 vanno rimesse a posto. E lui strappa applausi convinti dal popolo di San Siro. Per una storia a lieto fine, dove l'Inter scherza con il fuoco eppure ottiene il massimo. Passando attraverso la trentina di conclusioni che servono per scacciare l'incubo Monza".