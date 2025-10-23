Da Lukaku a Dzeko, da Thuram fino ai giovani Bonny ed Esposito: non c'è attaccante all'Inter che non abbia beneficiato della presenza di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, grazie alla sua qualità tecnica e alla sua enorme intelligenza tattica, riesce ad integrarsi con qualsiasi tipo di partner offensivo, facilitandone il lavoro ed esaltandone le caratteristiche.

L'ultimo in ordine di tempo, come ricorda il Corriere dello Sport, è proprio Pio Esposito: "Lautaro Martinez è ormai in grado di insegnare a chiunque l'arte di mettersi al servizio del gruppo. Il classe 2005 sta imparando la lezione dal suo capitano, con cui soltanto due giorni fa ha condiviso per la prima volta la titolarità in stagione. Chivu ha potuto costatare la loro compatibilità, non che ci fossero particolari dubbi: cambia inevitabilmente il modo di attaccare rispetto a quando gioca Bonny, senza intaccare la pericolosità della squadra.