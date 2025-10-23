Il capitano dell'Inter è in un ottimo momento di forma. Prestazione e gol nella gara di Champions e continua a scalare le classifiche

Il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, è in un ottimo momento di forma. Prestazione e gol nella gara di Champions e continua a scalare le classifiche. E ora ha messo nel mirino il Napoli di Conte.

"Non c’è mai stato un Lautaro così. Mai, nemmeno nel mese in cui è diventato campione del mondo in Qatar. Anima, testa e piedi della nuova Inter. «È un esempio, una guida per come si allena e per quanto si sacrifica» sostiene Chivu. E forse non esagera se applichiamo il ragionamento alla partita di Bruxelles, sintesi di una maturazione compiuta. Lautaro ha salvato l’Inter, prima, scacciando via un minaccioso colpo di testa che era indirizzato in porta; e poi l’ha trascinata di peso alla vittoria giocando sempre e solo per la squadra, a tutto campo. Ha segnato un gol molto bello e ne avrebbe potuti festeggiare altri, ha mandato in porta il giovane compagno Pio che non lo ha premiato, ha procurato con la semplice presenza il calcio di rigore che avrebbe definitivamente steso il Saint-Gilloise, ha gestito le energie per il Napoli. Sabato, al gala dello scudetto, arriverà nelle condizioni ideali per mascherare l’assenza del gemello Thuram. Al Napoli ha segnato 5 gol in carriera, compreso quello decisivo nella Supercoppa 2024, ma solo una volta ha esultato al Maradona, che allora si chiamava San Paolo. Dobbiamo tornare al gennaio 2020, l’anno del Covid e della morte di Diego. L’allenatore dell’Inter era Antonio Conte, il partner d’attacco Lukaku che segnò una doppietta. Sembra un altro mondo", analizza La Gazzetta dello Sport.

"È cambiato anche Martinez, nonostante qualche miccia di nervosismo che Chivu ogni tanto deve disinnescare. Da calciatore esperto, oltre che da capitano, negli anni Lautaro ha imparato che il bene collettivo esalta l’individuo meritevole. E così, mettendosi a disposizione dei compagni, compresi i giovani Bonny e Pio, ha saputo acquisire una maggiore centralità dentro alla squadra. Da quando è arrivato Chivu, è il principale riferimento per tutti. E se sta bene gioca. Gioca sempre, interpretando alla sua maniera il ruolo del centravanti. Un po’ nove come impone l’istinto del predatore, un po’ dieci come ha voluto scrivere sulla maglia. In questo inizio di stagione ha già segnato 9 gol tra Inter e nazionale argentina. Piano piano, senza l’ossessione del gol, sta scalando tutte le classifiche dei marcatori. A Bruxelles per esempio ha staccato Luigi Cevenini al quinto posto nel sentiero dedicato ai migliori realizzatori di sempre nella storia dell’Inter. 159 reti tra campionato e coppe, per niente lontano da Sandro Mazzola (161) che ha già superato nel conteggio dei gol in Serie A (118, 11 in meno di Spillo Altobelli che resiste in quarta posizione). Avendo un contratto fino al 2029, che magari l’Inter vorrà anche rinnovare, Lautaro è nelle condizioni di salire ancora nelle varie classifiche".

"Il suo contributo è particolarmente visibile e apprezzato in territorio internazionale: nel 2025 Lautaro ha già segnato 11 volte in Champions, torneo nel quale in stagione è arrivato a 3 gol, uno ogni 42 minuti giocati. Ieri sera Harry Kane l’ha raggiunto nella classifica dell’anno solare ma il testa a testa non lo sminuisce, Tutt’altro. Tenere certi ritmi e confrontarsi con i più forti specialisti del settore -Mbappé insegue a 10, il fresco Pallone d’Oro Dembelé a 9 - è semmai una gratificazione stimolante. In Argentina poi, dopo aver superato il Mito Diego, ha agganciato Hernan Crespo, che lo aveva preceduto nello status di centravanti dell’Inter: i due attaccanti sono quinti a quota 35 ma ovviamente Lautaro saprà aumentare la sua dote, avvicinandosi al Kun Aguero che si è fermato a 41. Un obiettivo tira l’altro", aggiunge Gazzetta.