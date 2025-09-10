Lautaro nella notte è sceso in campo con la sua Argentina contro l'Ecuador. Schierato titolare e poi sostituito al 63', il capitano dell'Inter non è riuscito a evitare la sconfitta per 1-0.

"Sarà l’ultimo nerazzurro a rientrare e si rivedrà alla Pinetina soltanto venerdì. Ovvio che il Toro farà di tutto per essere in campo dall’inizio contro la Juventus. Presumibile, però, che non riesca a “reggere” tutti i 90’. Chivu, dunque, dovrà studiare una sorta di staffetta tra Bonny e Pio Esposito. Tra i due, è il secondo ad avere le caratteristiche principali di prima punta. Uno con il suo fisico potrebbe fare comodo nel corso del match, soprattutto se diventasse necessario fare sportellate. Tuttavia, come gli altri azzurri, soltanto oggi si metterà a disposizione di Chivu", scrive il Corriere dello Sport.

"L’ex-Parma, invece, durante questa sosta è rimasto ad allenarsi alla Pinetina. Insomma, si è già dedicato e concentrato proprio al big-match contro i bianconeri. Peraltro, non sarebbe certo un problema per lui agire da centravanti. Lo ha fatto a lungo al Parma, per poi adattarsi a giocare con al fianco un’altra punta. Senza contare un pizzico in più di esperienza, anche nei confronti con la Juve: due incroci, una vittoria e un pareggio. A ogni modo, è facile che Chivu si prenda tutto il tempo per decidere. E che, magari, studi un doppio piano, a seconda delle necessità. Una variabile, forse la più importante, è proprio il risultato. Proteggere un risultato positivo, infatti, potrebbe richiedere determinate caratteristiche. Recuperare uno svantaggio, invece, ne reclamerebbe altre", precisa il quotidiano.